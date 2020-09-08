الرياضة

نجم برشلونة الجديد يعلن تعافيه من فيروس كورونا

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أعلن البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني الجديد، عن تعافيه من فيروس المستجد " كوفيد 19".

وقال بيانيتش في تصريحات لصحيفة سبورت البوسنية: "اليوم تلقيت تأكيدًا بأنني كنت سلبيًا في الاختبار الأول للكشف عن فيروس كورونا، لدي اختبار آخر يجب القيام به اليوم وسأعرف النتائج غدًا."

وبحسب صحيفة موندو ديبرتيفو الكتالونية فأن بيانيتش سيقوم بفحص أخر للكشف عن فيروس كورونا، وإذا جاءت نتيجته سلبية، سيسافر اللاعب غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير للانضمام لتدريبات برشلونة.

كان نادي برشلونة قد أعلن منذ أسبوعين عن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا المستجد.

وانضم بيانيتش مؤخرًا لصفوف نادي برشلونة قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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