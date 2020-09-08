اتحاد الكرة: تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه.. وعدلي القيعي 50 ألفا

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغريم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 100 ألف جنيه بعد هجومه الأخير على الحكام فى المباريات المختلفة بالدورى . وكان اتحاد الكرة قرر إحالة 10 أفراد الى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بعد التعرض وانتقاد الحكام فى وسائل الاعلام المختلفة . وجاءت العقوبات كالتالي: مرتضى منصور : غرامة مالية 100 ألف جنيه عدلي القيعي : غرامة مالية 50 ألف جنيه خالد مهدي : توبيخ Advertisements أمير مرتضى : حفظ فرج عامر : 50 ألف جنيه سعيد لطفي : غرامة مالية 50 ألف جنيه طارق يحيي : غرامة مالية 50 ألف جنيه طارق هاشم : توبيخ

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