الرياضة

حسين الشحات يستعرض مهاراته خلال تدريبات الأهلي

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شارك اللاعب حسين الشحات نجم نادى الاهلي، جمهوره بصور جديد من تدريباته مع الفريق با استاذ مختار التتش.

ونشر حسين الشحات الصور عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعة مع الإسماعيلي باستاد الجيش ببرج العرب على أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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