الرياضة

جهاز الإسماعيلي يجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران استعدادًا لقمة الأهلي

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يعقد الآن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي،والذي يضم أحمد العجوز، المدرب العام ومدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق، جلسة ودية داخل الملعب، قبل إنطلاق مران الفريق الأساسي إستعدادًا لمواجهة فريق الأهلي  في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.

وجاءت الجلسة، لطوي صفحة الفوز برباعية نظيفة أمام فريق نادي مصر في الجولة السابقة  من عمر المسابقة المحلية، والتركيز في المباراة الهامة والمرتقبة القادمة.

ويغيب باهر المحمدي، ومحمد هاشم وأحمد أيمن عن التدريبات الجماعية للفريق، للعلاج.

وشدد الثاني "العجوز وحمص" علي اللاعبين ببذل كل الجهد، للخروج بالمباراة بالمستوى الذي يليق بالإسماعيلي في المباريات الهامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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