يعقد الآن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي،والذي يضم أحمد العجوز، المدرب العام ومدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق، جلسة ودية داخل الملعب، قبل إنطلاق مران الفريق الأساسي إستعدادًا لمواجهة فريق الأهلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.
وجاءت الجلسة، لطوي صفحة الفوز برباعية نظيفة أمام فريق نادي مصر في الجولة السابقة من عمر المسابقة المحلية، والتركيز في المباراة الهامة والمرتقبة القادمة.
ويغيب باهر المحمدي، ومحمد هاشم وأحمد أيمن عن التدريبات الجماعية للفريق، للعلاج.
وشدد الثاني "العجوز وحمص" علي اللاعبين ببذل كل الجهد، للخروج بالمباراة بالمستوى الذي يليق بالإسماعيلي في المباريات الهامة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جهاز الإسماعيلي يجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران استعدادًا لقمة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.