الطريق لمونديال اليد (1).. مدرب منتخب تونس: هدفنا الوصول لأفضل ترتيب .. ومصر قادرة على استضافة بطولة استثنائية

ينتظر عشاق كرة اليد حول العالم، بطولة كأس العالم 2021 التي ستقام على أرض مصر في نسخة استثنائية، وستكون البطولة هي الأولى التي تقام بوجود 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وفي سلسلة الطريق لمونديال اليد، نحاور لاعبي ومدربي المنتخبات المشاركة في البطولة للحديث عن البطولة من جميع الجوانب، وفي أولى حلقاتنا نحاور سامي السعيدي مدرب منتخب تونس..

كيف تلقيت خبر تعيينك مديرا فنيا للمنتخب قبل انطلاق مونديال اليد ببضعة أشهر ؟

كان خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة لي، مهمة صعبة ومسئولية محملة على عاتقي، أمثل جميع المدربين التوانسة، وأتمنى أن أبذل كل جهدي لإظهار منتخب تونس بشكل أفضل.

ما هدف المنتخب التونسي في مونديال اليد الذي يقام على أرض مصر ؟ من الأهداف المرسومة لنا في مونديال اليد هو الصعود للدور الثاني أولًا، لأننا متعودون أن يتواجد المنتخب التونسي في دور الـ 16، أتمنى أن نكون حضرنا المنتخب التونسي بأفضل شكل، و التحضيرات ستكون صعبة في هذه الفترة في ظل فيروس كورونا، لكننا سنحاول العمل بقصارى جهدنا على إكمال النواقص سواء بإقامة معسكرات في تونس أو خارجها. البطولة ستكون ناجحة باستضافة مصرية كما حدث في عام 1999.. واثقون في ذلك، ونحن نعلم كتوانسة أن الجمهور المصري سيكون أول مساند للمنتخبات العربية مثل تونس.. وإن شاء الله يصل المنتخبان المصري والتونسي لأعلى المراتب لتشريف الكرة العربية والإفريقية. هل هناك مشكلة في جودة لاعبي تونس في الوقت الحالي بحسب ما قدموه من أداء في بطولة كأس الأمم الأفريقية ؟ بالعكس، المنتخب التونسي يعج بأفضل اللاعبين على المستوى الأفريقي، ولهذا نحن نتصدر المنتخبات المتوجة بكأس الأمم الأفريقية، لدينا العديد من اللاعبين الممتازين الذين يلعبون في الدوري التونسي أو في الدوريات العربية الأخرى.. وفي الدوري المصري أيضًا، والهزيمة أمام المنتخب المصري في نهائي بطولة أفريقيا كانت أمرًا عاديًا، فهي مباراة قوية صعب التكهن بها، الحظوظ تكون متساوية بين الفريقين، لكنني أعتقد أن عامل الضغط الجماهيري هو من أثر على المنتخب التونسي، وفي نفس الوقت المنتخب المصري أدى مباراة جيدة وكان حاضرًا ذهنيًا وبدنيًا بشكل رائع، وعرف كيفية إدارة المباراة ومبارك لهم التتويج بالبطولة. رأيك في إقامة البطولة لأول مرة من 32 منتخبا ؟ بطولة العالم ستكون مغايرة بكل تأكيد لجميع بطولات العالم السابقة لإقامتها بـ 32 منتخبًا، من الممكن أن يكون المستوى الفني للبطولة أقل من كونها تقام بـ 24 منتخبًا في السابق، المستويات ستكون قريبة بين المنتخبات باستثناء المنتخبات الكبرى مثل كرواتيا وفرنسا والدنمارك وخلافه. Advertisements ما رأيك في وقوع المنتخب التونسي في المجموعة الثانية؟ كنت أتمنى أن أتواجد في مجموعة مع منتخبات عربية، وكل المنتخبات العربية كانت تتمنى ذلك بأن تتواجد في مجموعات كانت تستطيع أن تنافس بها. بالنسبة لنا كمنتخب تونس هدفنا تكوين فريق قوي قادر على منافسة جميع المنتخبات العالمية.. المنتخب التونسي يضم العديد من اللاعبين الشبان الذين سندمجهم مع الفريق الأول، سيكون لهم شأن كبير في المستقبل.. وهدفنا في بطولة كأس العالم هو تشبيب المنتخب التونسي وهو ما سنفعله. من تتوقع أن يفوز بكأس العالم القادمة ؟ توقعي أن بطولة كأس العالم ستكون منحصرة بين منتخبات الدنمارك، ألمانيا، كرواتيا، فرنسا، وهناك منتخبات عربية قادرة على التواجد في المربع الذهبي، ونتمنى أن نجد المنتخبات العربية في دور ربع النهائي على الأقل.. منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر قادرة على المنافسة بشكل كبير ضد المنتخبات الكبرى. هل تتوقع أن تكرروا إنجاز مونديال 2005 باحتلال المركز الرابع ؟ نريد تكوين فريق صلب لديه انتماء وطني يلعب على مستواه الحقيقي، وقادر على منافسة جميع المنتخبات العالمية بأداء ممتاز وبعقلية انتصارية، وهو هدفنا الأول في الفترة المقبلة، والنتيجة ستأتي بعد ذلك. هل فيروس كورونا سيؤثر على استعداداتكم للمونديال ؟ فيروس كورونا سيؤثر على كل التحضيرات للمنتخبات المشاركة في البطولة، إقامة معسكرات خارجية سيكون صعبًا والسفر بين الدول لتلك المنتخبات، لكننا سنحاول في ظل الصعوبات تحضير فريقنا على أكمل وجه باللاعبين المحليين أولًا إلى أن نقدر على استقدام اللاعبين المحترفين في المعسكرات الخارجية. هل تثق في قدرة مصر على استضافة المونديال ؟ واثق كل الثقة في استضافة مصر لبطولة كأس العالم.. مصر من أفضل البلدان حول العالم، وكانت سباقة في تنظيم بطولات العالم، شاهدنا بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم، وبطولة كأس العالم 1999، ومتأكدون كل التأكيد أن منتخب مصر سيكون في أفضل حالاته، وتنظيمًا ستقام البطولة على أعلى مستوى.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الطريق لمونديال اليد (1).. مدرب منتخب تونس: هدفنا الوصول لأفضل ترتيب .. ومصر قادرة على استضافة بطولة استثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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