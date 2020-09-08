الرياضة

استقبال رائع لـ محمد عبدالشافى فى الزمالك

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تواجد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بملعب عبداللطيف أبورجيلة .

وحرص لاعبو الزمالك على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالاطمئنان على اللاعب خلال حديث سريع معه ، مؤكدا له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة. 

كما اطمأن أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة على عبدالشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقًا للبرنامج الموضوع. 

ومن جانبه أكد عبدالشافي لهم أنه يشعر بتحسن كبير من أجل العودة قريبا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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