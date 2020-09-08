استقبال رائع لـ محمد عبدالشافى فى الزمالك

تواجد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بملعب عبداللطيف أبورجيلة .

وحرص لاعبو الزمالك على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالاطمئنان على اللاعب خلال حديث سريع معه ، مؤكدا له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة.

كما اطمأن أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة على عبدالشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقًا للبرنامج الموضوع.

ومن جانبه أكد عبدالشافي لهم أنه يشعر بتحسن كبير من أجل العودة قريبا.