تواجد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بملعب عبداللطيف أبورجيلة .
وحرص لاعبو الزمالك على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .
وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالاطمئنان على اللاعب خلال حديث سريع معه ، مؤكدا له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة.
كما اطمأن أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة على عبدالشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقًا للبرنامج الموضوع.
ومن جانبه أكد عبدالشافي لهم أنه يشعر بتحسن كبير من أجل العودة قريبا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استقبال رائع لـ محمد عبدالشافى فى الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.