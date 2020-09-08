بعد غياب طويل.. إسلام صلاح ينتظم في تدريبات المصري

انتظم إسلام صلاح قائد وكابتن الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم في معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.
جاء هذا القرار بعد التنسيق الذي تم بين مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وعلي ماهر المدير الفني للفريق الأول وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي ، وذلك لرغبتهم جميعا في استغلال وجود اسلام صلاح بالمعسكر لبث الثقة ورفع الروح المعنوية لزملائه اللاعبين خلال الفترة المقبلة والتي تستلزم تكاتف الجميع من ناحية وكذلك لاستمرار تأهيله تحت قيادة الجهاز الطبي للفريق استعدادًا للموسم الجديد من ناحية أخرى.
كان اللاعب اسلام صلاح قد انتظم خلال الأشهر الماضية في برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف أحمد سامح أخصائي التأهيل وذلك بعد تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
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