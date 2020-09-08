طارق يحيى عن غرامة لجنة الانضباط: لا أعلم سببها

علق طارق يحيى، نجم منتخب مصر نادي الزمالك السابق، على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط اليوم، والبالغة 50 ألف جنيه.
قال طارق يحيى، مقدم برنامج "زمالكاوى"، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، لا أعلم شيئا عن سبب الغرامة، ولم يخطرني أحد بها حتى الآن.
وشدد طارق يحيى على أنه لم يستدعَ للتحقيق، ولا يعرف سبب تغريمه، مشيرا إلى أنه لم يتجاوز ضد أحد بل كان يدافع عن الزمالك بكل أمانة وحيادية.
وجاءت عقوبات لجنة الانضباط كالتالي:
مرتضى منصور غرامة مالية 100 ألف جنيه
عدلي القيعي غرامة مالية 50 ألف جنيه
خالد مهدي توبيخ
أمير مرتضى حفظ
فرج عامر 50 ألف جنيه
سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه
طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه
طارق هاشم توبيخ
طلعت يوسف حفظ
أمير عزمي 3 مباريات
حسام حسن 3 مباريات
ماجد سامي اللجنة القادمة
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