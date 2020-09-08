طارق يحيى عن غرامة لجنة الانضباط: لا أعلم سببها

علق طارق يحيى، نجم منتخب مصر نادي الزمالك السابق، على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط اليوم، والبالغة 50 ألف جنيه.

قال طارق يحيى، مقدم برنامج "زمالكاوى"، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، لا أعلم شيئا عن سبب الغرامة، ولم يخطرني أحد بها حتى الآن.

وشدد طارق يحيى على أنه لم يستدعَ للتحقيق، ولا يعرف سبب تغريمه، مشيرا إلى أنه لم يتجاوز ضد أحد بل كان يدافع عن الزمالك بكل أمانة وحيادية.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط كالتالي: