الرياضة

طارق يحيى عن غرامة لجنة الانضباط: لا أعلم سببها

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علق طارق يحيى، نجم منتخب مصر نادي الزمالك السابق، على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط اليوم، والبالغة 50 ألف جنيه.

قال طارق يحيى، مقدم برنامج "زمالكاوى"، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، لا أعلم شيئا عن سبب الغرامة، ولم يخطرني أحد بها حتى الآن.

وشدد طارق يحيى على أنه لم يستدعَ للتحقيق، ولا يعرف سبب تغريمه، مشيرا إلى أنه لم يتجاوز ضد أحد بل كان يدافع عن الزمالك بكل أمانة وحيادية.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط كالتالي:

مرتضى منصور غرامة مالية 100 ألف جنيه

عدلي القيعي غرامة مالية 50 ألف جنيه

خالد مهدي توبيخ

أمير مرتضى حفظ

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فرج عامر 50 ألف جنيه

سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه

طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه

طارق هاشم توبيخ

طلعت يوسف حفظ

أمير عزمي 3 مباريات

حسام حسن 3 مباريات

ماجد سامي اللجنة القادمة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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