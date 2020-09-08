الرياضة

وفاة ألفريد ريدل مدرب الزمالك السابق

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توفى ألفريد ريدل المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عمر يناهز 70 عامًا.

وكان ألفريد ريدل قاد الزمالك للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا  في موسم 1994/1995، قبل أن يخسر أمام الترجي بنتيجة 3-1.
ولم يتوج ريدل بأى بطولة خلال فترة توليه تدريب الزمالك ولكن وصل بالفريق إلى نهائى دوري الأبطال الإفريقي .

وقاد ريدل أيضًا في عام 1990 منتخب النمسا، وكانت آخر تجاربه التدريبية مع منتخب إندونيسيا في عام 2016.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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