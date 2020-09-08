وفاة ألفريد ريدل مدرب الزمالك السابق

توفى ألفريد ريدل المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عمر يناهز 70 عامًا.
وقاد ريدل أيضًا في عام 1990 منتخب النمسا، وكانت آخر تجاربه التدريبية مع منتخب إندونيسيا في عام 2016.
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