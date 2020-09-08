حريف الزمالك .. يوسف أوباما يشارك الجمهور إطلالة جديدة من الجيم.. شاهد

نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ". وظهرت اوباما برفقة مدربه فى احدي صالات الجيم "وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي: حريف الزمالك ، بطل الابطال ، أسطورة الزمالك اقرا ايضا : وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز. facebook facebook

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