نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فياريال يهدد الأهلي في صفقة الموسم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو نادي فياريال الإسباني، في مفاوضات مكثفة مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب الفريق الكروي الأول بناديفريق أهلي جدة السعودي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
ويتملك الجزائري يوسف البلايلي جناح أهلي جدة، عرضًا من نادي فياريال الإسباني، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يتفوق عرض فياريال على الأهلي من الناحية المادية.
ويفضل البلايلي الانتقال للأهلي، بسبب جدية العرض المُقدم من إدارة القلعة الحمراء، في الفترة الماضية.
ويحسم البلايلي موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة من الانتقال للأهلي أو الرحيل إلى الدوري الإسباني، خاصة بعد توصل اللاعب مع إدارة ناديه السعودي لمفاوضات فسخ التعاقد.
الجدير بالذكر أن البلايلي البالغ من العمر 28 عاما، انتقل للأهلي السعودي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى يونيو 2022.
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