رشيد جابر يطالب بمعسكر خارجي لنادي ظفار قبل المشاركة الأسيوية

صلالة ـ الوطن:

طالب المدرب الوطني رشيد جابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ظفار بمعسكر اعدادي خارجي يسبق البطولة الاسيوية والتي ستقام الشهر القادم بالاردن متمنيا الحصول على الموافقة من الجهات المختصة حيث يواصل الفريق الكروي حاليا تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية .

وقال رشيد جابر ان واحدة من أساسيات البرنامج الإعدادي الموضوع هو القيام بمعسكر خارجي وذلك لأداء مباريات ودية يتمكن من خلالها اللاعبون من استعادة حساسية المباريات بسبب فترة التوقف الطويلة إثر جائحة كورونا.

واضاف رشيد جابر أنهم يستهدفون المشاركة الايجابية في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي وعليه نرى أهمية إيجاد مباريات إعداد الفريق من خلال معسكر خارجي والذي نجد صعوبة في إيجاده رغم المحاولات المستمرة بسبب الظروف الموجودة وأتمنى الحصول على الموافقات من الجهات المعنية داخل وخارج الدولة حتى نتمكن من السفر لأداء المباريات التي تساعدنا كثيرا في تنفيذ رؤيتنا وبرنامجنا الموضوع و في حالة عدم إيجاد مباريات ودية قبل المشاركة في التصفيات نتمني أن يتم تأجيل تصفيات المجموعة حتى تتضح الرؤية كاملة سواء محليا أو اسيويا.

مبادرات مجتمعية

من جانب اخر أكد رئيس نادي ظفار علي بن احمد الرواس أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والأعمال الاجتماعية ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الموضوعة باعتبار ان نادي ظفار مؤسسة ثقافية وشبابية ورياضية وعليها مسؤولية مجتمعية شاملة معنية بتحقيق الكثير من الأهداف. وأوضح الرواس بأن المبادرات الاجتماعية مطلوبة بشدة خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الجميع بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ).واشار الرواس ان نادي ظفار سبق وان قام بالعديد من المبادرات والأعمال المجتمعية عبر الفرق التطوعية بالنادي وكذلك الفرق النسوية لافتاً الى أنه سيتم توسيع العمل المجتمعي خلال الفترة القادمة بإشراك جميع فرق النادي ابتداء بفريق الكرة الأول وكذلك اللاعبون القدامى وجميع المنتسبين حيث ستتم المشاركة في تنفيذ العديد من الاعمال الاخرى من خلال الاتصال المباشر بجميع فئات المجتمع والقيام بالعديد من الزيارات والملتقيات والبرامج مع الفئات المختلفة من المجتمع

وشدد علي الرواس بأن مسؤولية الأندية الرياضية يجب ان تكون اكبر من مجرد ممارسة الأنشطة فقط اذ ان هناك العديد من المبادرات المجتمعية التي يجب ان تطرح على أرض الواقع لخلق روح التعاون والألفة والمحبة والانتماء حتى نساهم جميعا في النهضة الشاملة والمتجددة.