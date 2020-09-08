تزكية السعيدي رئيسا لفريق الفليج بجعلان بني بوعلي

جعلان بني بوعلي ـ من جمعة الساعدي :

عقدت الجمعية العمومية لفريق الفليج التابع لنادي الوحدة بجعلان بني بوعلي اجتماعا تم خلاله تزكية سعيد السعيدي رئيسا للفريق للمرة الرابعة على التوالي ويعد السعيدي احد أبرز القيادات الرياضية في جعلان بني بوعلي حيث كان يشغل امين سر نادي الوحدة لفترتين وبعدها اصبح رئيسا لفريق الفليج لعدة مواسم واستطاعت إدارته في تنفيذ العديد من المرافق الشبابية التي تخدم المجتمع والشباب في العديد من المجالات والاهتمام بالمراحل السنية وحصول الفريق على بطولة شجع فريقك 2018 ووصافة 2019م بالإضافة الى الاهتمام بالأنشطة الاخرى .

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