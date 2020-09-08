اجتماع اللجنة المحلية لسباقات الهجن بوادي بني خالد

وادي بني خالد ـ العمانية :

عقدت اللجنة المحلية لسباقات الهجن بولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية اجتماعا لها أمس برئاسة سعادة الشيخ سيف بن محمد الغيثي والي الولاية رئيس اللجنة.ناقش الاجتماع موضوع الاشتراطات والتعليمات الصادرة من الاتحاد العماني لسباقات الهجن لجميع ملاك ومضمري الهجن الراغبين في إقامة سباقات الهجن. كما تمت مناقشة خطاب إدارة الثقافة والرياضية والشباب بالمحافظة حول موضوع المرافق والخدمات بميدان سباقات الهجن بالولاية.

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