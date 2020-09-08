يتضمن معسكرين داخليين وآخر خارجي ومواجهتين وديتين أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش برنامج إعداد الأحمر للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات الأمم الآسيوية 2023 التي ستقام في الصين بإقامة معسكرين داخليين خلال الفترة من ٢٠ سبتمبر الجاري ولغاية ١٢ أكتوبر القادم ومن ثم يتوجه إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من ٧ ولغاية ١٧ نوفمبر القادم ، حيث يتخلل المعسكر الخارجي إقامة مواجهتين وديتين أمام المنتخبين الأردني والكويتي.

وسوف يعلن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قائمة منتخبنا المختارة قبل بداية المعسكر بثلاثة أيام، حيث سيخضع اللاعبون والجهاز الفني والاداري قبل بداية الترتيبات إلى فحوصات طبية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وسيتم عزل اللاعبين كل لاعب في غرفة مفردة لمدة (72) ساعة وهي المدة المحددة لظهور نتائج الفحص ، إضافة إلى أن العودة للتدريبات ستكون مقيدة وفق شروط وجوانب احترازية كبيرة ، حيث ستكون التدريبات في الأسبوع الأول فردية كل لاعب على حدة ، فيما ستكون تدريبات الأسبوع الثاني على مجموعات تضم كل مجموعة (4) لاعبين ، على أن تكون التدريبات الجماعية في الأسبوع الثالث .

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يمتلك حاليا 12 نقطة ويحتل المركز الثاني خلف المنتخب القطري صاحب صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، حيث تمكن منتخبنا من الفوز في 4 مباريات أمام منتخبات الهند 2/1 ذهابا و1 / صفر ايابا وأفغانستان3/0 وبنجلاديش 4/1 وخسر في مواجهة قطر بهدفين مقابل هدف ويتبقى لمنتخبنا ثلاث مباريات أمام افغانستان وقطر واخيرا بنجلاديش .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برانكو يعلن برنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول للتصفيات الآسيوية المزدوجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.