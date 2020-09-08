فقرة تأهيلية لـ حسام أشرف في تدريب الزمالك

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهلية خاصة لحسام أشرف لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وقام الفرنسي بمتابعة هذه الفقرة بنفسه، حيث قام اللاعب بعمل بعض التدريبات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب إجهاد العضلة الضامة التي كان يعاني منه.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
يذكر أن الزمالك تغلب على طلائع الجيش بهدف دون رد، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.
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