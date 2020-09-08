للتغلب على الغيابات في الاتحاد.. طلعت يوسف يستعين بالناشئين أمام نادي مصر

قرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الاستعانة بعدد من الناشئين خلال مباراته المقبلة أمام نادي مصر ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري .

يأتى ذلك بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق للإصابات مثل محمد أنور الذي أجري عملية الرباط الصليبي وعماد السيد الذي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية بالإضافة إلي الثاني أحمد نبيل مانجا ومحمود شعبان .

وقرر طلعت يوسف أيضا تجهيز الليبي أنيس سالتو للعودة لهجوم الفريق لخوض المباريات المقبلة مع اللاعبين .