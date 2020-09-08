للتغلب على الغيابات في الاتحاد.. طلعت يوسف يستعين بالناشئين أمام نادي مصر

يأتى ذلك بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق للإصابات مثل محمد أنور الذي أجري عملية الرباط الصليبي وعماد السيد الذي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية بالإضافة إلي الثاني أحمد نبيل مانجا ومحمود شعبان .
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قرر خصم 3%من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وإيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج بسبب الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام المقاصه بثلاثة أهداف مقابل هدف .
وأعلنت إدارة النادى اتخاذها لجميع الإجراءات المطلوبة لعودة الانتصارات مرة أخرى بالتنسيق مع المدير الفنى طلعت يوسف .
وطالبت الإدارة الجماهير السكندرية بدعم الفريق ومساندته من أجل عودة الانتصارات .
ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة .
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