أحمد بلال لـ دوت الخليج: رمضان صبحي فرصة نبوغه كانت في الأهلي ولم نشاهده يتقدم خارجه

كشف أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في تعاقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز بعد الإعلان عن الصفقة في مؤتمر صحفي أمس الإثنين.

وقال بلال خلال تصريحات خاصة لـ موقع « دوت الخليج» ، أن رمضان صبحي كانت فرصة نبوغة وتألقه في النادي الأهلي ولكنه لم يستغلها بشكل جيد.

وأضاف بلال قائلًا : النادي الأهلي يصنع نجوماََ ولكن يبدو أن البعض في الوقت الحالي لا يرى أنه ينتمي لأكبر نادي في إفريقيا.

وأشار بلال الى أن، رمضان صبحي أخطأ عندما تعاقد مع بيراميدز وإنه لن يحظى بالشعبية التي كان يمتلكها في الأهلي.

وتابع: نحن لم نسمع عن رمضان عندما نوى أن يحترف في انجلترا، سواء في ستوك سيتي أو هدرسفيلد وهذا ما كنت أقوله عن فترة نبوغه.