بعد توقيع العقود بـ شهر.. ستاندرلييج يعلن التعاقد رسميا مع موليكا

أعلن نادي ستاندرلييج البلجيكي، عن تعاقده بصفة رسمية مع جاكسون موليكا لاعب نادي مازيمبي والمنتخب الكونغولي.

ويأتي ذلك الإعلان بعد توقيع موليكا عقود انضمامه للفريق منذ قرابة الشهر، تحديدًا في الثاني عشر من شهر أغسطس الماضي.

وأشار نادي ستاندرلييج بأن موليكا فضل الانتقال للفريق مفضلًا إياه عن العروض القادمة من أندية أوروبية أخرى، ليكون النادي البلجيكي هو أول محطات موليكا خارجيًا.

وربطت التقارير الصحفية موليكا بالانضمام للنادي الأهلي في الفترة الماضية.