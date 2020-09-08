سعيد لطفي عن عقوبة لجنة الانضباط: لست فردا في منظومة الاتحاد ولا أعرف سببها

علق سعيد لطفى نجم الزمالك السابق عن العقوبة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط اليوم بالغرامة المالية . قال سعيد لطفى فى تصريحات خاصة لصدى البلد لا اعلم سبب الغرامة التى وقعتها الانضباط اليوم علي . واضاف سعيد لطفى : لست فردا فى منظومة اتحاد الكرة حتى يتم تغريمى فأنا لست مديرا فنيا أو مدربا أو إداريا فى الجبلاية . وتابع قائلا : لا توجد مشكلة والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك سيرد قانونيا على تلك الغرامات التى وقعت علينا بدون تحقيق أو معرفة سببها. وجاءت العقوبات كالتالي: مرتضى منصور غرامة مالية 100 ألف جنيه عدلي القيعي غرامة مالية 50 ألف جنيه خالد مهدي توبيخ أمير مرتضى حفظ Advertisements فرج عامر 50 ألف سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه طارق هاشم توبيخ طلعت يوسف حفظ امير عزمي 3 مباريات حسام حسن 3 مباريات ماجد سامي اللجنة القادمة

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