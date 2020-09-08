الرياضة

سموحة يخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره الزمالك فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من منافسات بطولة  الدوري المصري .
وقاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق سموحة أول تدريباته مع سموحة مساء أمس الإثنين، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك.
وقرر أحمد سامي تكثيف تدريبات اللاعبين صباح اليوم ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك وتصحيح مسار الأخطاء للعودة  إلى صفوف المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري من جديد.

و حرص المهندس فرج عامر على التواجد بملعب التدريب لتقديم المدير الفنى الجديد ووجه خلال تواجده كلمة  للاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة الماضى وبذل الجهد للعودة بنادى سموحة إلى وضعه الصحيح كأحد الأندية المنافسة على البطولات.

وكان مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، قد قرر إسناد المهمة لـ أحمد سامى  خلفا  لحماده صدقى الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق بسبب سوء النتائج. 

و حرص المهندس فرج عامر على التواجد بملعب التدريب لتقديم المدير الفنى الجديد ووجه خلال تواجده كلمة  للاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة الماضى وبذل الجهد للعودة بنادى سموحة إلى وضعه الصحيح كأحد الأندية المنافسة على البطولات.

وكان مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، قد قرر إسناد المهمة لـ أحمد سامى  خلفا  لحماده صدقى الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق بسبب سوء النتائج. 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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