سموحة يخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره الزمالك فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من منافسات بطولة الدوري المصري .

وقاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق سموحة أول تدريباته مع سموحة مساء أمس الإثنين، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك.

وقرر أحمد سامي تكثيف تدريبات اللاعبين صباح اليوم ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك وتصحيح مسار الأخطاء للعودة إلى صفوف المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري من جديد.