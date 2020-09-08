سموحة يخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس

و حرص المهندس فرج عامر على التواجد بملعب التدريب لتقديم المدير الفنى الجديد ووجه خلال تواجده كلمة للاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة الماضى وبذل الجهد للعودة بنادى سموحة إلى وضعه الصحيح كأحد الأندية المنافسة على البطولات.
و حرص المهندس فرج عامر على التواجد بملعب التدريب لتقديم المدير الفنى الجديد ووجه خلال تواجده كلمة للاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة الماضى وبذل الجهد للعودة بنادى سموحة إلى وضعه الصحيح كأحد الأندية المنافسة على البطولات.
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