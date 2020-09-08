من أجل استعادة العرش .. ميركاتو تاريخي لـ النصر السعودي

وفشل فريق النصر في الحفاظ على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، حيث ضمن المركز الثاني، بينما حصد الهلال لقب الدوري السعودي رسميا.
وتتبقى جولة واحدة من مسابقة الدوري السعودي، وهي مجرد تحصيل حاصل بالنسبة للنصر والهلال.
ويستعرض " دوت الخليج" صفقات نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي:
1- عبدالفتاح عسيري " أهلي جدة"
2- كيم جين سو " جيونبوك هيونداي الكوري"
3- بيتي مارتينيز " أتلانتا الأمريكي"
4- عبدالمجيد الصلهيم " الشباب السعودي"
5- أمين بخاري " الاتحاد السعودي"
6- أسامة الخلف " الحزم السعودي"
7- عبدالله الشنقيطي " الأنصار السعودي"
8- عبدالعزيز العلاوي " أحد السعودي"
9- علي لاجامي " الفتح السعودي"
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