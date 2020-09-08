قام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك باصطحاب العديد من الصددات سواء الثابتة او المتحركة خلال تدريبات رباعي الحراس على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وأدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى هذه الفقرة للتركيز على سرعة رد الفعل والتصرف والحركة السريعة من كل الزوايا.
ونال الرباعي إشادة عبدالسلام على الظهور بالشكل القوي والجاهزية التامة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تدريبات قوية لحراس الزمالك اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.