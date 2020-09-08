تدريبات قوية لحراس الزمالك اليوم

قام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك باصطحاب العديد من الصددات سواء الثابتة او المتحركة خلال تدريبات رباعي الحراس على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وأدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى هذه الفقرة للتركيز على سرعة رد الفعل والتصرف والحركة السريعة من كل الزوايا. ونال الرباعي إشادة عبدالسلام على الظهور بالشكل القوي والجاهزية التامة.

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