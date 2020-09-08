رباعي الزمالك يواصلون التأهيل استعدادا لسموحة

واصل حازم إمام وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم للفترة المقبلة .

وخاض اللاعبون تدريبات بجيمانيزيوم النادي في ظل الإصابات المختلفة و الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون خلال الفترة السابقة، وذلك استعدادا للانتظام بالتدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.