رسميا.. كاراسكو ينتقل لـ أتلتيكو مدريد بصفة نهائية 4 مواسم

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تعاقده مع البلجيكي يان كاراسكو بصفة نهائية لمدة 4 سنوات. ونشر نادي أتلتيكو مدريد خبر التعاقد مع كاراسكو بعد الاتفاق مع ناديه داليان الصيني بعقد يمتد لمدة 4 سنوات. وقضى كاراسكو النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لنادي أتلتيكو مدريد، وسجل معهم هدف وحيد وصنع 4 آخرين. وكان كاراسكو قد انضم لـ أتلتيكو مدريد صيف عام 2015، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، قبل أن ينتقل لداليان عام 2017.

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