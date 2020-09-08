الرياضة

التركيز على سرعة نقل الكرة في مران الزمالك اليوم

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين .

يأتي هذا على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك لتدريبهم على بعض الأمور الفنية المعينة.

وقامت كل مجموعة بأداء هذه الفقرة تحت قيادة أفراد الجهاز المعاون أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف.

 حيث تم التركيز على سرعة نقل الكرة بشكل قوي في مساحات صغيرة، كذلك رد الفعل والتصرف السريع لتحويل الكرة للأمام وعلى جانبي الملعب.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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