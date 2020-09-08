الأفضل في أفريقيا.. أرقام يوسف البلايلي المرشح للانضمام إلى الأهلي

يمتلك النجم الجزائري يوسف البلايلى لاعب فريق أهلي جدة السعودي موهبة كبيرة، تمثل إضافة لأي فريق، بسبب خبراته الكبيرة، خصوصا في ملاعب القارة السمراء.

يوسف البلايلي الحاصل على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2019، متوفقا على طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، لم ينجح في تجربته الأخيرة مع أهلي جدة السعودي، وبات قريبا من الرحيل.

ويعد يوسف البلايلي أبرز المرشحين للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف البلايلي 2 مليون و 400 ألف جنيه إسترلينيـ وفقل لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويستعرض " دوت الخليج" أرقام يوسف البلايلي مع أهلي جدة، خلال الموسم الحالي:

Advertisements

* شارك يوسف البلايلي مع أهلي جدة في 13 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم سجل خلالهما هدفين وصنع 3 آخرين.

* سجل يوسف البلايلي 3 أهداف في مسابقة كأس خادم الحرمين هذا الموسم.

* أحرز يوسف البلايلي هدفا وحيدا مع أهلي جدة في دوري أبطال آسيا.