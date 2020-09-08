الرياضة

أحمد بلال ينتقد فرحة جماهير الأهلي بهدف طاهر محمد مع المقاولون العرب

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انتقد أحمد بلال، مهاجم وهداف الأهلي السابق، الفرحة المبالغة لجماهير النادي الأحمر بهدف طاهر محمد طاهر بقميص المقاولون العرب في شباك دجلة بمنافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع طاهر رسميًا بدايةً من الموسم الكروي المقبل.

وكتب بلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«هو طاهر محمد طاهر لعب مع الأهلي النهاردة في الماتش؟».

وأوضح:«إيه كل الفرحة دي إنه جاب جول في دجلة؟، يا جماعة إحنا النادي الأهلي مش كدة».

وكان طاهر في أول ظهور له مع المقاولون عقب التوقيع للأهلي قد سجل بقميص الذئاب في شباك دجلة بمباراة الجولة 25 للدوري الممتاز، والتي حسمها التعادل الايجابي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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