نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي الزمالك في الوقت الحالي العروض المقدمة إلى واحد من نجوم الفريق الأبيض لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتلقى نادي الزمالك في الفترة الأخيرة العديد من العروض للتعاقد مع المغربي حميد أحداد نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الرجاء المغربي. Advertisements وكان أبرز العروض التي وصلت لنادي الزمالك لضم أحداد في الصيف الحالي عرض من نادي شباب المحمدية المغربى والذي أظهر رغبة كبيرة في ضم اللاعب. ويدرس الزمالك الموافقة على عرض نادي شباب المحمدية المغربى لأنه يعتبر أنسب العروض المقدمه له الفترة الماضية. وتنتهي إعارة حميد أحداد مع نادي الرجاء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وبعد ذلك سيعود إلى نادي الزمالك ليحسم موقفه في هذا الصيف.

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