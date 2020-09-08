الرياضة

ريال مدريد يواصل تدريباته لانطلاق الموسم الكروي الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل تدريباته لانطلاق الموسم الكروي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا، حيث تدرب الفريق الملكي لليوم التاسع على التوالى في غياب اللاعبين الدوليين.

وتبين في آخر فحص طبي خضع له ماركو أسينسيو أنه لا يعاني من أي إصابة في الركبة اليسرى، التي خضع لجراحة بها قبل 13 شهراً لعلاج قطع في الرباط الصليبي.

وتعرض اللاعب لكدمة أجبرته على مغادرة معسكر المنتخب الإسباني الأسبوع الماضي وتطورت حالته بشكل إيجابي.

ويواصل أسينسيو حالياً التدريب الفردي في قاعة التدريبات الرياضية، حيث تدرب أيضاً لاعبون يعانون من متاعب بسبب أحمال فترة الاستعداد للموسم الجديد مثل إيسكو وأوديغارد.

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ولن يحدث اللقاء المنتظر بين زيدان وغاريث بيل قبل الأربعاء، نظراً لأن المدرب الفرنسي منح اللاعبين الدوليين إمكانية الاستمتاع بيومي راحة.

وقد قرر الحارس الأوكراني لونين وكذلك داني كارفاخال عدم الاستمتاع بهذين اليومين وشاركا في التدريب مع باقي لاعبي "الملكي".

وفي انتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبله، انضم الظهير سرجيو ريغيلون لتدريب ريال مدريد، بعد خضوعه لعلاج من التواء في الكاحل تعرض له خلال مباراة المنتخب الإسباني أمام أوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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