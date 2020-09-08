نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صفقة رمضان صبحي.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز أمس الإثنين، التعاقد بشكل رسمي مع رمضان صبحي قادمًا من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 5 مواسم، بداية من الموسم المقبل 2020 – 2021.

وكلفت صفقة إنتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز خزينة النادي السماوي 5 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 40 مليون جنيه بعد تعديل مدة التعاقد لتصبح 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

وانضم رمضان صبحي لقائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري المصري والتي يتصدرها البرازيلي كينو والذي تعاقد معه نادي بيراميدز من نادي بالميراس البرازيلي مقابل 8.60 مليون يورو.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري المصري وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير:-

1- البرازيلي كينو ( من بالميراس إلي بيراميدز) 8.60 مليون يورو

2- البيروفي كريستيان بينافينتي (من شارلروا البلجيكي إلي بيراميدز) 6 مليون يورو

3- البرازيلي كارلوس إدواردو (من قوياس البرازيلي إلي بيراميدز) 5.20 مليون يورو

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4- البرازيلي رودريجينيو (من كورينثيانز إلي بيراميدز) 5.10 مليون يورو

5- رمضان صبحي (من هيدرسفيلد إلي بيراميدز) 5 مليون يورو

6- الإكوادوري جون سيفوينتي (من كاتوليكا الإكوادوري إلي بيراميدز) 4.35 مليون يورو

7- حسين الشحات (من العين الإماراتي إلي الأهلي) 4.35 مليون يورو.

8- البرازيلي لوكاس ريبامار (من أتليتكو باراناينسي إلي بيراميدز) 4 مليون يورو.

9- التونسي فرجاني ساسي (من النصر السعودي إلي الزمالك) 4 مليون يورو.

10- أحمد الشناوي (من الزمالك إلي بيراميدز) 2.65 مليون يورو.