نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي بيراميدز سبورت في مفاوضات جادة مع واحد من أهداف النادي الأهلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتوقيع مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

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وأبدى الفريق السماوي أيضًا رغبته في التوقيع مع اللاعب، وتدعيم صفوفه وخطفه من أنياب النادي الأهلي، بعدما تعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق السابق.

وأعلن بيراميدز، عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لمدة 5 مواسم مقبلة بالانتقالات الحالية.