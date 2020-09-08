بعد قرار عودة النشاط الكروي .. آراء متباينة رصدها (الوطن الرياضي) بين مؤيد ومعارض لاستكمال الموسم

- البعض يراه قرارا متأخرا وآخر يرى بأنه متوقع وطرف ثالث يراه عادلا

- التأكيد على أهمية تطبيق البروتوكول الصحي بأعلى المعايير و (مرباط) يتخذ قرارا حاسما

متابعة ـ صالح البارحي :

بمجرد أن أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) السماح باستكمال مسابقات الاتحاد العماني لكرة القدم للموسم الرياضي 2019/2020م وانطلاق الموسم الكروي 2020 / 2021م بدأت الأجهزة الفنية والإدارية لأنديتنا في وضع خطة عمل متسارعة الخطى من أجل التجهيز التام للمرحلة القادمة … فعقدت الاجتماعات مباشرة بين أروقة أنديتنا … وزادت أعداد الاتصالات بين مجالس ادارات الاندية والاجهزة الفنية واللاعبين لوضعهم على أهبة الاستعداد تجهيزا للعودة للتدريبات … خاصة بعد التوقف الطويل الذي دام أكثر من ( 6 ) أشهر … وهي فترة ليست بالبسيطة حتى يعود اللاعب للجاهزية البدنية التي تمكنه من خوض المنافسات التي ستكون شرسة لا محالة في مختلف الجولات … فهناك أندية لا زالت تطمح في مركز متقدم … وأخرى تطمح في الخروج من دائرة الهبوط للمظاليم … فيما أندية دوري الدرجة الأولى لا صوت يعلو أمامها سوى صوت الصعود للاضواء خاصة وأن المرحلة الحالية تعتبر صعبة للغاية قد تعيق تطلعات فرق متصدرة وباتت قريبة من الصعود وتأتي أخرى لم تقدم المأمول منها في المراحل السابقة … بينما هناك ( 4 ) أندية تنتظر مواجهة الإياب الحاسمة في الكأس الغالية وهي عبري والنهضة والعروبة وظفار … بحثا عن الوصول للنهائي الحلم في نهاية المطاف …

( الوطن الرياضي ) طرق أبواب عدد من الأندية للتعرف على ردة الفعل المصاحبة لإعلان عودة النشاط الكروي وكيفية العمل للمرحلة المتبقية ..

قرار صائب

تحدث سالم المزاحمي رئيس نادي النهضة عن قرار عودة النشاط الكروي واستكمال الموسم قائلا : قرار صائب ولمصلحة جميع الأندية وخاصة الدرجة الأولى ، نتمنى أن يتعاون الجميع في تطبيق البروتوكول الصحي لأن هذه أهم نقطة ، صحة اللاعبين والاداريين أهم من كل شيء ، وأتمنى أن يطبق تطبيقا صارما وجميع الأطراف تتعاون مع بعض ، ونسأل الله أن تنتهي هذه الجولات دون أن نسمع عن أي إصابات في الأندية المعنية وأن يحفظ عمان وقائدها المفدى بكل خير .

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أسعد الجميع

مدرب نادي فنجاء نجم منتخبنا السابق بدر الميمني قال : بلا شك أن عودة النشاط الرياضي اسعد الجميع لما يمثله من اهمية وشغف وحب لهذه اللعبة في الوسط الرياضي بالسلطنة ، بالاضافة إلى خبر عودة استكمال الدوري وعودة اللاعبين للتمارين وإنهاء المباريات المتبقية من عمر الدوري ، حيث إن الجميع كان يترقب هذا القرار منذ فترة ليست بالقصيرة بعد التوقف الذي دام أكثر من ( 6 ) أشهر ، كذلك يمثل القرار اهمية لمنتخباتنا الوطنية والتي لديها استحقاقات مهمة في الفترة القادمة مع أهمية الحرص على اتباع البروتوكول الطبي المعمول به من أجل سلامة الجميع ، ونأمل التوفيق لكل الأطراف المعنية بتحقيق الهدف المنشود في نهاية المطاف .

قرار متأخر

قال خالد الفارسي نائب رئيس نادي العروبة عن ذات القرار : بطبيعة الحال ، فإن الجميع يتمنى عودة النشاط الرياضي بالسلطنة وبالأخص نشاط كرة القدم ، ولكن اختلافنا في الجولات الثلاث المتبقية لإعتبارات كثيرة أهمها التوقيت المتأخر لاستكمال هذه الجولات ، تطبيق البروتوكول الصحي بشكل قوي ، عودة اللاعبين والجاهزية الفنية والبدنية من أجل المنافسة ستكون قوية جدا في الجولات الثلاث وبالتالي تحتاج إعدادا حقيقيا وجاهزية من أجل المنافسة بشراسة وليست لمجرد اللعب ، ليس لدينا الوقت الكافي للإعداد المثالي سواء من عودة اللاعبين وتسوية العقود ، العملية أكبر من هذا بكثير ، نحن لا نتفق مع هذا الرأي سواء من ناحية التوقيت ولا القدرة على استكمال البروتوكول في وقت ضيق جدا ، وفي الجانب الآخر تبدأ موسم جديد سريعا .

وأضاف الفارسي : نحن مع التوجه بأن تكون هي بداية موسم جديد والكل مستعد وجاهز للمنافسة وفق بروتوكول صحي والأندية معها مساحة كافية من الوقت سواء من ناحية تجهيز المنشآت ومرافق النادي والجائحة الموجودة ليست بالأمر البسيط وهي أكبر من مجرد تجمع ، وهو نفس الحال بالنسبة للأندية الأخرى مثلا حدث معك نقص أو غياب لاعب ما هي الطريقة لتجاوز هذه المعضلة ، لا زلنا لا نملك الاستعداد الكامل وسط هذا الظرف ، واستكمال الجولات الثلاث هو أبعد ما يكون عن الواقع ولا توجد القدرة في ذلك ، نحن مع بداية موسم جديد فقط ، لدينا التزامات مالية كبيرة أثقلت كاهل النادي ولا زلنا ننتظر تعليمات الوزارة بهذا الخصوص وليس لدينا استعداد في استكمال الجولات الثلاث بهذه الوضعية الصعبة إطلاقا .

قرار متوقع

حمزة البلوشي رئيس نادي الشباب تحدث عن قرار عودة النشاط الكروي قائلا : استكمال الموسم الرياضي 2019/ 2020 وعودة الحياة للملاعب حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم بعد أخذ موافقة اللجنة العليا كان متوقعا في ظل عودة اغلب الانشطة الرياضية خاصة كرة القدم في الدول الأخرى ، إلا أنه يجب على الاتحاد الجلوس مع الأندية لمعرفة تهيئتها واستعداداتها لانطلاق الدوري ، وايضا لمعرفة ما هي الاجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها لسلامة اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية ، ونحن في نادي الشباب نأمل أن تسير الأمور كما ينبغي حتى نحصد ما سعينا من أجله في هذا الموسم وهو العودة للأضواء إن شاء الله تعالى .

قرار عادل

قال عبدالله السعدي رئيس جهاز الكرة بنادي المصنعه الذي ينافس للعودة لدوري عمانتل : نبارك لكل الأندية والرياضيين عودة النشاط الكروي بالسلطنة ، وننتظر لاحقا أن تسير نفس الاتحادات بذات النهج وتستكمل ما تبقى من مسابقاتها ، استكمال الموسم قرار عادل للأندية سواء التي تنافس على لقب دوري عمانتل أو الاندية التي تتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى ، وهو قرار منصف لأندية الدرجة الأولى التي تنافس للصعود لدوري عمانتل ، وأتمنى أن تكون عودة طيبة وفق الاحترازات والبروتوكول الطبي الذي تم تحديده من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم .

مطلب الجميع

الدكتور خالد الغيلاني رئيس نادي صور شاركنا في الحوار بشفافيته المعهودة : كل الشكر والتقدير للجنة العليا المكلفة بمتابعة كوفيد 19 على جهودها وإهتمامها الكبير بعودة الأنشطة وعودة الحياة لملاعبنا إلى ما كانت عليه سابقا في إطار مزيد من الحذر على اعتبار أن صحة الانسان وحياته تأتي في المقام الأول ، ونثمن عاليا جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني لكرة القدم على ما بذلوه من جهد لعودة النشاط للملاعب .

واضاف الغيلاني : قرار استكمال الجولات الثلاث وهو مطلب الجميع به عدالة وليس به ضرر يلحق بأي طرف من الأطراف ، الاستعداد في هذه المرحلة له الكثير من التبعات والكلفة لكن الامر يحتاج أن نتعامل مع هذه التحديات بشيء من التخطيط والاستعداد وعلينا أن نتعاون جميعا كلا في مجال اختصاصه ، فالمسألة في المرحلة القادمة بحاجة إلى تكاتف وتعاون كبير لكل من يعنيه الأمر سواء من الجهات الصحية التي يجب أن يكون لها دور رئيسي في الاشراف والتأكد من سلامة الجميع والوزارة والاتحاد ومتابعة البروتوكول الصحي وتطبيقها وتوفير كل متطلبات نجاحه ، وهذا الاستعداد لإنهاء الموسم الماضي هو استعداد للموسم الجديد وهو اختبار لنا ، الكرة الآن في ملاعب الاندية العمانية والمعنيين بالرياضة العمانية من حيث المتابعة والتنفيذ والإشراف والاستكمال ، وهذه فرصة لأن نلاحظ على مقدرمتنا على تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة ، احتمالات الاصابة واردة لا شك ليس في الملعب فقط ولكن خارجه ، كنا من الأساس مع الاستكمال حفظا لحقوق الجميع وحتى يتساوى الجميع في الفرص ، وجاء الرد في الوقت المناسب ونتمنى للجميع التوفيق وبالتعاون والتكاتف سنتجاوز هذه المرحلة وسننجح في هذا الاختبار ، وهو بداية لموسم قادم مكللا بالنجاح إن شاء الله تعالى .

وقفة الاتحاد

من جانبه ، قال الشيخ حمدان بن سباع السعدي نائب رئيس نادي السويق : قرار متأخر كثير وتداخل مع الموسم القادم وسيؤثر على الروزنامة والمدة وكذلك الاستعداد للموسم الجديد من ناحية التعاقدات وخلافه ، إلا إذا الاتحاد أعطى مهلة أطول للتسجيل والتعاقدات للمحليين والاجانب ، نحن بدورنا ننصاع لقرار الاتحاد وكل التقدير لقرار اللجنة العليا ، وفي النهاية هذا واقع ولا بد أن نتعامل معه ونتعاون جميعا مع الاتحاد من أجل نجاح ، اللاعبين بعد التوقف الطويل عودتهم لثلاث مباريات وهي حاسمة جدا وتحتاج لجهد كبير لأكثر من (6) أندية معرضة للكثير من المطبات سواء إصابات عضلية أو الاصابات بفيروس كورونا ، لكن هذا الأمر سنعمل على تجاوزه وأن يقف الاتحاد بجانبنا لتخطي هذه المرحلة سواء من ناحية تطبيق البروتوكول الصحي والتكاليف كذلك .

قرار حاسم

رئيس نادي مرباط سالم العمري أكد بأن قرار استكمال الموسم جاء متأخرا جدا ولا يخدم الأندية ، وأضاف العمري : وأزيد على ذلك فإن هذا القرار لم ولن يخدم الموسم القادم ولا الموسم الحالي الذي لم ينته حتى الآن ، ونحن في نادي مرباط لدينا توجه واحد لا ثاني له تم الإتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية مؤخرا والذي أعقبه اجتماع مجلس الادارة ، وقد اتفق الجميع على قرار حاسم لهذا الموضوع سنعلن عنه بعد أن ينتهي الاتحاد ورابطة دوري المحترفين من تحديد مواعيد المباريات المتبقية بدورينا ، وحينها لكل حادثة حديث .