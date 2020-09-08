إيفرتون يتعاقد مع عبدالله ديكوريه 3 مواسم قادما من واتفورد

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تعاقده مع الفرنسي عبدالله ديكوريه، لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي واتفورد.
نادي إيفرتون أعلن التعاقد مع ديكوريه لمدة 3 مواسم مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، والذي سيرتدي القميص رقم 16 عن الفريق لكن دون الكشف عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة.
وعبر ديكوريه عن سعادته بالانتقال لنادي إيفرتون، مؤكدًا استعداده مساعدة زملائه على الفوز في قادم البطولات.
وكان نادي إيفرتون قد أعلن أمس عن التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.
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