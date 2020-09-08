فيدال يقترب من إنهاء انتقاله لـ إنتر

وأشارت صحيفة لاجازيت ديللو سبورت بأن فيدال قد يسافر إلى مدينة ميلانو غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير لإتمام إنتقاله لنادي إنتر.
وأشارت الصحيفة بأن فيدال قرر التخلي عن كافة مستحقاته المتبقية لدى نادي برشلونة من أجل إتمام انتقاله لنادي إنتر.
وأخبر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، فيدال بعدم حاجته لخدماته في الفريق في الفترة المقبلة.
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