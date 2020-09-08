الرياضة

فيدال يقترب من إنهاء انتقاله لـ إنتر

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أكدت تقارير صحفية إيطالية بأن التشيلي أرتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني اقترب من الانتقال لنادي إنتر.

وأشارت صحيفة لاجازيت ديللو سبورت بأن فيدال قد يسافر إلى مدينة ميلانو غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير لإتمام إنتقاله لنادي إنتر.

وأشارت الصحيفة بأن فيدال قرر التخلي عن كافة مستحقاته المتبقية لدى نادي برشلونة من أجل إتمام انتقاله لنادي إنتر.

وأخبر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، فيدال بعدم حاجته لخدماته في الفريق في الفترة المقبلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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