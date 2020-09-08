تأجيل مباراة الرجاء وسريع وادي زم في الدوري المغربي إلى 27 سبتمبر.. اعرف السبب

وأشار الاتحاد المغربي إلى انه تم تأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها غدًا، ليوم 27 سبتمبر المقبل، بعد اكتشاف 8 إصابات في نادي سريع وادي زم.
ويأتي ذلك الموعد بعد 3 أيام فقط من موعد مباراة الرجاء أمام الزمالك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أفريقيا.
وكان الاتحاد المغربي أعلن تأجيل مباراة الديربي بين الرجاء والوداد ليوم 24 سبتمبر.
ويعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعًا لبحث تأجيل مباريات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب.
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