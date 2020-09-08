وقررت إدارة نادى سموحه فتح باب التبرع للمساهمة في حل مشكلة الاصلاح الزراعي ويتم التبرع بالادارة المالية بنادي سموحه، وبإيصالات تبرع، وتودع في حساب خاص ويتم إبلاغ الشباب والرياضة بقيمة التبرع وذلك عقب قيام أحد أعضاء النادي بالتبرع مبلغ خمسين ألف جنيه، للمساهمة فى سداد مديونية النادى للإصلاح الزراعى ورحب بعض أعضاء النادي عن الوقوف بجانب نادي سموحة فحين أثار البعض عن غضبهم الشديد لعدم قدرة مجلس إدارة نادي سموحة على إنهاء تلك الأزمة واللجوء إلي التبرعات .

واجتمع المهندس فرج عامرصباح اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و السيد القصير وزير الزراعة، للتباحث حول أزمة أرض النادى ووضع حل جذرى يضمن حق الدولة واستمرارية نادي سموحة وانجازاته، خاصة وأن الازمة ليست وليدة اليوم وانما ممتدة منذ التسعينيات. وأشارالمهندس فرج عامر إلي الوصول إلي بعض الحلول النهائية لإنهاء تلك الأزمة التي تجاوزت خمسة أعوام حتى الآن للحفاظ على نادي سموحة الرياضي كونة أحد المنصات الرياضية الضخمة داخل الدولة المصرية . Advertisements وأشاد اشرف صبحى ، بجهود فرج عامر رئيس سموحة ودفاعه عن حقوق النادى وتواصله اليومى مع كافة الجهات المسؤولة املا فى حل الازمة مع التواصل اليومى مع اعضاء النادى لشرح كافة التفاصيل فضلا عن تأكيد رئيس سموحة اليومى على عدم تأثر النشاط الاجتماعى والرياضى داخل النادى بازمة الاصلاح الزراعى . اقرأ أيضا.. رباعي الزمالك يواصلون التأهيل استعدادا لسموحة ويأمل أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة في الوصول إلي حل نهائي لإنهاء أزمة الإصلاح الزراعي دون تضخم الأمور خلال الفترة المقبلة .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استياء أعضاء نادي سموحة لتأخر المجلس في إنهاء مشكلة الإصلاح الزراعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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