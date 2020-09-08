شاهد.. رونالدو يفاجئ جورجينا بطلب الزواج على طريقته الخاصة

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس ، مفاجآة صديقته ، جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء ، بطلب الزواج بعد ارتباط 4 سنوات.
وتقدم رونالدو لجورجينا اثناء حفل نظمته الأخيرة مع أصدقائه ، الذين تبادلوا تهنئتهما، ونشر فيديو الحفل على وسائل السوشيال ميديا ، ولقي تفاعلا كبيرا على انستجرام
ووفقا لصحيفة El Mundo الإسبانية فإن كريستيانو رونالدو يعتزم اقامة حفل عشاء بين الأسرتين ، للخطوبة ، على أن يكون الزواج عقب اعتزاله ، والذي اشارت اليه تقارير اعلامية بأن اللاعب قرر الاعتزال عقب الموسم القادم.
واشترى رونالدو قطعة أرض مقابل 8 ملايين يورو (9.4 مليون دولار) وسيشيد عليها المنزل الذي سيعيش فيه مع أسرته عندما يعتزل كرة القدم.
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