الرياضة

أسوان يقدم التماسا لتخفيف عقوبة الإيقاف ضد عبدالمجيد

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قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، تقديم التماس لاتحاد الكرة المصري ولجنة المسابقات لتخفيف عقوبة الإيقاف ضد محمد عبد المجيد  والتى نصت على الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنية .

وأرسل أسوان خطابًا إلى اتحاد الكرة، مساء اليوم  بإلتماس بإتحاد كرة القدم للتظلم من العقوبة الصادرة تجاه اللاعب محمد عبد المجيد  والتى نصت على الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنية .

وأكد مسئولي مجلس الادارة أن النادى يلتمس من لجنة المسابقات الإكتفاء بمباراة واحدة نظرا لعدم تعمد اللاعب الإيذاء

بإجماع خبراء اللعبة فنيا وتحكيميا .

يذكر أن قد تعرض لاعب أسوان محمد عبد المجيد لعقوبة الإيقاف بعد الطرد بلقاء سموحة بالجولة 25  والذي إنتهي بالتعادل 3/3 والتى نصت على الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنية .

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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