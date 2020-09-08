أسوان يقدم التماسا لتخفيف عقوبة الإيقاف ضد عبدالمجيد

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، تقديم التماس لاتحاد الكرة المصري ولجنة المسابقات لتخفيف عقوبة الإيقاف ضد محمد عبد المجيد والتى نصت على الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنية .
وأرسل أسوان خطابًا إلى اتحاد الكرة، مساء اليوم بإلتماس بإتحاد كرة القدم للتظلم من العقوبة الصادرة تجاه اللاعب محمد عبد المجيد والتى نصت على الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنية .
وأكد مسئولي مجلس الادارة أن النادى يلتمس من لجنة المسابقات الإكتفاء بمباراة واحدة نظرا لعدم تعمد اللاعب الإيذاء
بإجماع خبراء اللعبة فنيا وتحكيميا .
يذكر أن قد تعرض لاعب أسوان محمد عبد المجيد لعقوبة الإيقاف بعد الطرد بلقاء سموحة بالجولة 25 والذي إنتهي بالتعادل 3/3 والتى نصت على الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنية .
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