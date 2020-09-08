مرتضى منصور يرد بقوة على غرامة الجبلاية: الراجل يخصم مليم

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ دوت الخليج، غرامة الجبلاية يبلوها ويشربوها، والراجل فى اللجنة الخماسية يخصم مليم مني على حد وصفه.

وشدد منصور أن رؤساء الأندية ليسوا من منظومة الكرة حتى يتم توقيع غرامات مالية أو عقوبات عليهم مثل المدربين والحكام والإداريين .

وقال إنه لن يصمت على تصرفات اللجنة الخماسية غير المسئولة و تشبثهم بالمقاعد من أجل الحصول على رواتبهم بالدولار من فيفا .

وأضاف منصور أن اللجنة الخماسية لم تقدم أي جديد ولم تعتمد اللائحة أو تدعو الجمعية العمومية للانتخابات حتى يستمروا أكبر وقت ممكن في مقاعدهم ويتقاضى كل منهم خمسة آلاف دولار.