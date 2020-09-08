علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ دوت الخليج، غرامة الجبلاية يبلوها ويشربوها، والراجل فى اللجنة الخماسية يخصم مليم مني على حد وصفه.
وشدد منصور أن رؤساء الأندية ليسوا من منظومة الكرة حتى يتم توقيع غرامات مالية أو عقوبات عليهم مثل المدربين والحكام والإداريين .
وقال إنه لن يصمت على تصرفات اللجنة الخماسية غير المسئولة و تشبثهم بالمقاعد من أجل الحصول على رواتبهم بالدولار من فيفا .
وأضاف منصور أن اللجنة الخماسية لم تقدم أي جديد ولم تعتمد اللائحة أو تدعو الجمعية العمومية للانتخابات حتى يستمروا أكبر وقت ممكن في مقاعدهم ويتقاضى كل منهم خمسة آلاف دولار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يرد بقوة على غرامة الجبلاية: الراجل يخصم مليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.