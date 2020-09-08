رسميا.. الإصابة تبعد باهر المحمدي عن الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري

تأكد غياب باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه أمام فريق الأهلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

وتعرض باهر المحمدى للإصابة بالتهابات في الرباط الخلفي للركبة، بعد أن تحامل على نفسه دون جاهزية كاملة وشارك مع مباراة فريقه أمام فريق مصر للمقاصة على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ من مسابقة الدوري العام والتي انتهت بهزيمة الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وغاب "المحمدي" عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، للعلاج.

وكان باهر المحمدي تعرض للإصابة في الرباط الخلفي للركبة، خلال مباراة الإسماعيلي والجونة مارس الماضي، وخضع لفترة تأهيل، قبل أن يشارك مع الاسماعيلي .

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة، بترتيب جدول الدوري العام.