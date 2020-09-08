أحمد بلال لصدى البلد: كهربا سيواجه هجوما كبيرا على السوشيال ميديا.. والزمالك سينهي الدوري في المركز الثاني

- أتمنى توفيق الأهلي والفوز بالبطولة الافريقية

- الآراء التحكيمية لا دخل لي بها ولكن!

- طريقة لعب كارتيرون جيدة ولا يحتاج دعم

أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، لقب بأحمد أجوال بعد تألقه مع القلعة الحمراء وتمكنه من التهديف باستمرار منذ ارتدائه القميص الأحمر.

وتحدث بلال ل دوت الخليج عن العديد من الملفات المهمة داخل صفوف قطبي الكرة المصرية، مع اقترابهم من خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

- ما رأيك في حملة الانتقادات ضد كهربا على السوشيال؟

السوشيال ميديا تبالغ في الأمور خلال الفترة الأخيرة، وذلك ليس ضد كهربا فقط ولكن ضد معظم المشاهير.

السوشيال تنشر تسريبات وتثير قضايا، ولذلك سيواجه كهربا خلال الفترة الحالية هجوما كبيرا وعليه أن يحاول الابتعاد عن ما يؤذيه.

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ومن الأقرب لحصد اللقب الأفريقي؟

أرى أن الأهلي هو الأقرب، ولكن بشرط أن يعود الفريق للمستوى الذي كان يؤدي به قبل فترة توقف النشاط، وأتمنى أن يعود المصابون لمستواهم الفني، كما يحتاج فايلر إلى ترتيب أوراقه لانه لا يدير المباريات بشكل قوي كما كان يفعل قبل كورونا، ولقب دوري أبطال أفريقيا هو الاختبار الحقيقي له مع الأهلي.

هل ما زال الدوري في الملعب أم حسم للأهلي؟

أظن أن النادي الأهلي حسم اللقب بشكل كبير فهو لا يحتاج الى الكثير من النقاط لكي يتوج، والزمالك يعمل جاهداََ للحفاظ على المركز الثاني فهو سينهي الموسم وصيفاََ .

- موقف الزمالك في افريقيا وطريقة كارتيرون؟

كارتيرون مدير فني مميز ويملك لاعبين تودي بشكل جيد، وله حق المنافسه على اللقب الإفريقي، وطريقة ادارته للملعب تصلح محلياََ وافريقياََ.

- من الأقرب للفوز بإفريقيا الأهلي أم الزمالك؟

لم أشاهد الرجاء او الوداد لكي أحسم اللقب لأحد قطبي الكرة المصرية، ولكن أتمنى أن يحصد النادي الأهلي اللقب ويتوج بنجمة جديدة.