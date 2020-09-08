نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اتخذ أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي قرارا مفاجئا خلال الفترة الحالية بعد مشاركته المستمرة مع الفريق.
ووافق الشيخ على فكرة تجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد رغبة من جهاز الكرة بالنادي تمديد عقد اللاعب لفترة أطول بعدما أصبح من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق.
وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد الشيخ في الساعات الماضية وتم مناقشة عملية تجديد عقده مع الفريق.
ورحب الشيخ بهذه الخطوة وأبلغ مدير الكرة انه تحت أمر النادى وجاهز لتمديد عقده والذي من المقرر انتهائه بنهاية الموسم المقبل.
وشارك أحمد الشيخ مع الأهلى فى الموسم الحالى، فى 20 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.
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