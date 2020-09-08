محمد صلاح يظهر فى تدريبات ليفربول استعدادا للبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فى تدريبات الريدز اليوم الثلاثاء استعدادا لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن يفتتح نادي ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد يوم السبت المقبل على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
يذكر أن حامل لقب البريميرليج ليفربول قد أجري معسكر تحضيري فى النمسا استعدادا للموسم الجديد وخاض العديد من المواجهات الودية أبرزها أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.
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