نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحرات يقود جمهورية شبين للفوز على أبو قير في المقال التالي
وشهد الشوط الأول، الدفع بالحارس أحمد المحرات، بصفوف جمهورية شبين، والذي نجح في الظهور بمستوى متميز، ونجح في الحفاظ في مرماه، ليخرج بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تقدم أبو قير بهدف للمهاجم الصاعد أحمد علي، مواليد 2002، بضربة رأس، ثم تعادل لشبين اللاعب محمد عزت مستغلا سقوط الكرة وسط المدافعين، ليسجلها في المرمى.
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