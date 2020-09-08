الرياضة

المحرات يقود جمهورية شبين للفوز على أبو قير

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحرات يقود جمهورية شبين للفوز على أبو قير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق جمهورية شبين الفوز على فريق أبو قير، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي، الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية، استعدادا لإستكمال دوري القسم الثاني.

وشهد الشوط الأول، الدفع بالحارس أحمد المحرات، بصفوف جمهورية شبين، والذي نجح في الظهور بمستوى متميز، ونجح في الحفاظ في مرماه، ليخرج بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم أبو قير بهدف للمهاجم الصاعد أحمد علي، مواليد 2002، بضربة رأس، ثم تعادل لشبين اللاعب محمد عزت مستغلا سقوط الكرة وسط المدافعين، ليسجلها في المرمى.

وقبل نهاية اللقاء تمكن محمد خالد، لاعب ابو قير السابق، من إحراز هدف الفوز من كرة عرضية سقطت داخل المرمى.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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