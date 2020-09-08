الرياضة

الأهلي يحسم مصير عقد مروان محسن الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مصير عقد مروان محسن الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناقش لجنة التخطيط بالنادي الاهلي في إجتماعها المقبل تطورات ملف التجديد لعمرو السولية لاعب وسط الفريق وكذلك توثيق عقد مروان محسن مهاجم الفريق.

تجديد عقد عمرو السولية في الأهلي 

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ومن المقرر أن تستفسر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في الأجتماع المُرتقب عن بعض أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها نتائج المفاوضات التى بدأها أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي مؤخراً مع عمرو السولية ووكيل أعماله تامر النحاس من أجل تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

من جانبه أكد تامر النحاس، السولية دخول الأهلي في مفاوضات مع عمرو لتمديد عقده، مع النادي الأحمر لاسيما بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأوضح النحاس أن الأهلي لم يوثّق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته ، موضحاً أن مفاوضات التجديد استمرت 7 شهور بسبب ظروف تفشي فيروس في مصر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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