نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل كوتينيو يحسم مستقبله مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم كيا جورابشيان، وكيل أعمال الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني والعائد من فترة إعارة مع بايرن ميونخ الألماني، مستقبل اللاعب مع النادي الكتالوني بالموسم الجديد.

وقال جورابشيان ردا على سؤال بشأن مستقبل كوتينيو: "نعم سيبقى".

وأضاف: "رونالد كومان، مدرب الفريق الجديد، اتصل بكوتينيو مباشرة في اليوم التالي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، وأخبره بأنه من ضمن خططه، ويريده أن يعود للبارسا. كل الدلائل تشير إلى أن البارسا قد تغير".

Advertisements

وتابع: "كان من المفترض عودة كوتينيو إلى برشلونة في الـ7 من سبتمبر، لكنه عاد قبل ذلك لأنه لا يريد خسارة لياقته ومستواه".

وعاد كوتينيو بعد موسم إعارة مع بايرن ميونخ، حقق خلاله نجاحا كبيرا بالفوز بثلاثية الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وقطع البرازيلي الدولي إجازته الصيفية مبكرا، وقرر العودة إلى برشلونة سريعا ليخوض فترة الإعداد مع المدرب كومان، استعدادا للموسم الجديد مع النادي الكتالوني.