الشحري يقدم أوراق ترشحه لرئاسة اليد والرواس والفارسي يتنافسان على رئاسة الطائرة في الدورة الانتخابية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

قدم الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد مرشح نادي “ظفار ” أمس أوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد للمرة الثانية على التوالي في الدورة الانتخابية الجديدة 2020ـ 2024 للجنة المشرفة على الانتخابات وكان الاتحاد العماني لكرة اليد فتح باب الترشح لاختيار مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة وسوف يكون اخر يوم لتلقي الطلبات يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري في الساعة الواحدة ظهرا بينما ستكون الانتخابات يوم الأحد 15 نوفمبر القادم في تمام الساعة الرابعـــة عصـــراً بقاعة فندق ســـتي ســـيزن مسقط ( قاعــــة العين ) حيث من المتوقع أن تشهد الايام القادمة تقديم أوراق الترشح لعدد من المترشحين في باقي المناصب .

اتحاد الطائرة

وشهدت أروقة الاتحاد العماني للكرة الطائرة حراكا نشطا من خلال تقديم العديد من المترشحين أوراق ترشحهم للدورة الانتخابية الجديدة 2020 ـ 2024 ففي منصب رئيس الاتحاد قدم كل من بدر بن علي الرواس رئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة أوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد وكذلك قدم عادل بن عبدالله الفارسي أوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد وقدم سالم بن مبارك الجابري أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد وقدم احمد بن عبدالله السعيد أوراق ترشحه لمنصب امين الصندوق و تقدم 7 مترشحين بأوراق ترشحهم لمنصب عضوية الاتحاد وهم سعيد الشبلي وعيسى القصابي و فاضل المزروعي وسالم الحمداني وسعادة العزرية وخليفة الحوسني وخالد الشحي .

اتحاد الهوكي

واصل الاتحاد العماني للهوكي تلقي طلبات المترشحين للدورة الانتخابية الجديدة، حيث قدم يوم أمس حسن بن أحمد عقيل باعمر أوراق ترشحه لمنصب عضوية الاتحاد وقدم عبد الله بن محمد العبيداني أوراق ترشحه لمنصب عضوية .

اتحاد السباحة

وفي الاتحاد العماني للسباحة قدم أحمد بن عدالله المحروقي مرشح نادي البشائر أوراق ترشحه لمنصب أمين السر للدورة الانتخابية 2020 – 2024 وفي منصب عضوية الاتحاد قدم كل من اشراف بن سعيد الحربي مرشح نادي قريات أوراق ترشحه لعضوية الاتحاد وقدم عبدالله بن سالم الدرمكي مرشح نادي السلام أوراق ترشحه لمنصب عضوية الاتحاد .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشحري يقدم أوراق ترشحه لرئاسة اليد والرواس والفارسي يتنافسان على رئاسة الطائرة في الدورة الانتخابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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