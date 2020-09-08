اتحاد الكرة يكشف عن روزنامة استئناف مسابقات القدم .. الأحد

■ سعيد البلوشي: الاتحاد الدولي يتكفل بتكاليف الإجراءات الاحترازية

■ هشام العدواني: لا تغييرات في ملاعب المواجهات السابقة

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم انه سوف يتم الكشف عن روزنامة المسابقات يوم الأحد القادم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد باستاد السيب الرياضي مساء أمس. وقال سعيد بن عثمان البلوشي الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم إنه سيتم الكشف عن مواعيد استئناف المسابقات بعد أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الثقافة والرياضة والشباب للنظر في جاهزية المجمعات الرياضية، وكذلك وزارة الإعلام ممثلة في القناة الرياضية بغية نقل المباريات.

كما أعلن الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم عن تكفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بتكاليف الفحوصات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستئناف نشاط كرة القدم عبر منحة بمليون دولار تقدم على دفعات، بالإضافة إلى أن الاتحاد العماني سوف يتكفل بتعويض الأندية فيما يتعلق بالأدوات الصحية التي يستوجب توافرها لضمان سلامة اللاعبين ومنها المعقمات والكمامات وغيرها.

كما تطرق الأمين العام أيضا إلى أنه تم مخاطبة الأندية وإشعارها بإمكانية مباشرة الفحوصات الطبية بدءا من يوم غد، وذلك بالتعاون مع مراكز بدر السماء الطبية والمنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، باعتبار أن مركز بدر السماء الطبي هو الشريك الطبي للاتحاد.

وعن البروتوكول الطبي، قال سعيد البلوشي: إن البروتوكول يحمل العديد من التفاصيل التي تضمن صحة وسلامة اللاعبين والتي يطول شرحها في هذا المؤتمر المقتضب، إلا أنه تم التصديق عليه من قبل الاتحاد الآسيوي، كما أنه لا يختلف عن البروتوكولات التي تم تطبيقها في مختلف أنحاء الدوريات العالمية.

وفيما يتعلق باستقدام الأندية للاعبيها المحترفين أو حتى أعضاء الأجهزة الفنية والمتواجدين خارج السلطنة، وجَّه سعيد بن عثمان البلوشي الشكر لشرطة عمان السلطانية على تعاونهم في هذا الشأن، مؤكدا أن الاتحاد العماني على استعداد تام للتعاون مع الأندية في شأن التنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه أكد هشام العدواني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين عدم وجود تغييرات في ملاعب المواجهات السابقة، وأنه سيتم اعتماد الجداول التي تم وضعها قبل الجائحة، كما شدد على عدم وجود أي تجمعات للأندية، وفيما يتعلق بالمواجهات التي سوف تجرى في محافظة ظفار، رد هشام أن اللجنة العليا أعلنت عن فتح المطارات شهر أكتوبر القادم، مما سيتيح للفرق السفر بكل أريحية.

وفيما يتعلق بموعد ومكان إقامة نهائي الكأس الغالية، أجاب هشام بأن هذا الأمر سيتم تحديده من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب.