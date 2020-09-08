القرار النهائي الخميس.. الأهلي والرجاء والوداد يؤيدون تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والزمالك يرفض

انتهت، جلسة لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي شهدت تواجد مندوب ممثل عن أندية الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب، لبحث تأجيل مباريات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسب مصدر في الكاف، فإن أندية الأهلي والوداد والرجاء وافقت على تأجيل دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لمنتصف شهر أكتوبر المقبل، فيما رفض الزمالك نهائيًا تأجيل المباريات.

وترفع لجنة المسابقات قرارات جلسة اليوم للجنة الطوارئ التابعة للكاف، من أجل اتخاذ قرار نهائي يوم الخميس بخصوص تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد يومي 25، 26 سبتمبر لإقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويومي 2، 3 أكتوبر لمباراتي الإياب.